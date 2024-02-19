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Россиянка Кудерметова обыграла украинку Ястремскую в матче первого круга турнира в Дубае

Россиянка Кудерметова обыграла украинку Ястремскую в матче первого круга турнира в Дубае
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова, занимающая 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Соперницей Кудерметовой в матче первого круга была 29-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская. Встреча, продолжавшаяся 1 час 38 минут, завершилась победой россиянки со счётом 6:0, 1:6, 6:0. За время, проведённое на корте, Вероника Кудерметова оформила семь эйсов и сделала одну двойную ошибку. Украинская теннисистка два раза подала навылет и допустила пять двойных ошибок.

Дубай (ж). 1-й круг
19 февраля 2024, понедельник. 14:15 МСК
Вероника Кудерметова
19
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
0 		6 0
         
Даяна Ястремская
29
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

В матче второго круга турнира соперницей россиянки станет румынская теннисистка Сорана Кырстя, занимающая 22-е место в рейтинге WTA. В первом круге она обыграла американку Софью Кенин — 6:3, 7:6 (7:2).

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