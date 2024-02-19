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Дарья Касаткина — Лючия Бронцетти: текстовая трансляция матча 1-го круга турнира в Дубае

Дарья Касаткина — Лючия Бронцетти: текстовая трансляция матча 1-го круга турнира в Дубае
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19 февраля 2024 года состоится матч первого круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), в котором 13-я ракетка мира Дарья Касаткина (Россия) сыграет с итальянской теннисисткой Лючией Бронцетти, занимающей 60-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Изначально соперницей россиянки должна была стать украинская теннисистка Марта Костюк, но она снялась с турнира.

Матч поставлен последним, пятым запуском на центральном корте «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» и начнётся около 19:30 мск. Отметим, что ранее спортсменки между собой не встречались.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Лючия Бронцетти.

Дубай (ж). 1-й круг
19 февраля 2024, понедельник. 19:40 МСК
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Лючия Бронцетти
60
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти

Победитель встречи во втором круге турнира сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой, обыгравшей китаянку Чжу Линь со счётом 4:6, 6:2, 6:4.

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