Дарья Касаткина — Лючия Бронцетти: текстовая трансляция матча 1-го круга турнира в Дубае

19 февраля 2024 года состоится матч первого круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), в котором 13-я ракетка мира Дарья Касаткина (Россия) сыграет с итальянской теннисисткой Лючией Бронцетти, занимающей 60-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Изначально соперницей россиянки должна была стать украинская теннисистка Марта Костюк, но она снялась с турнира.

Матч поставлен последним, пятым запуском на центральном корте «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» и начнётся около 19:30 мск. Отметим, что ранее спортсменки между собой не встречались.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина — Лючия Бронцетти.

Победитель встречи во втором круге турнира сыграет с россиянкой Анастасией Потаповой, обыгравшей китаянку Чжу Линь со счётом 4:6, 6:2, 6:4.