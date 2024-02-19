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Котов обыграл Сонего и вышел во второй круг турнира в Дохе

Котов обыграл Сонего и вышел во второй круг турнира в Дохе
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Российский теннисист Павел Котов, занимающий 64-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), одержал победу в матче первого круга турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).

Соперником Котова был итальянец Лоренцо Сонего (49-я ракетка мира). Встреча завершилась победой россиянина со счётом 6:2, 7:5. Матч продолжался 1 час 49 минут. За время поединка Павел Котов выполнил три эйса и допустил четыре двойные ошибки. Его соперник четыре раза подал навылет и допустил одну двойную ошибку.

Доха (м). 1-й круг
19 февраля 2024, понедельник. 14:40 МСК
Павел Котов
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Лоренцо Сонего
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

Во втором круге соревнований Котов сыграет с третьим сеяным, французским теннисистом Уго Умбером (18-я ракетка мира), для которого эта игра будет первой на турнире. Напомним, турнир в Дохе с призовым фондом $ 1 395 875 завершится 24 февраля.

Календарь турнира в Дохе
Турнирная сетка соревнований
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