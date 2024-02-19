Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира в Дубае, где сразится с Павлюченковой

Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира в Дубае, где сразится с Павлюченковой
Комментарии

15-я ракетка мира, 25-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составил $ 3 211 715.

В матче первого круга Самсонова (12) со счётом 7:6 (7:2), 6:3 обыграла 68-ю ракетку мира, болгарку Викторию Томову (Q). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 40 минут. Самсонова 12 раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету Томовой один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Дубай (ж). 1-й круг
19 февраля 2024, понедельник. 16:05 МСК
Виктория Томова
68
Болгария
Виктория Томова
В. Томова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		3
7 7 		6
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Следующей соперницей Самсоновой в Дубае станет соотечественница – олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, финалистка «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова.

Сетка турнира WTA-1000 в Дубае
Календарь турнира WTA-1000 в Дубае
Материалы по теме
Алькарас предпочтёт золото Олимпиады ещё одному «Шлему». Медведев с ним не согласен
Алькарас предпочтёт золото Олимпиады ещё одному «Шлему». Медведев с ним не согласен
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android