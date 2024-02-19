Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира в Дубае, где сразится с Павлюченковой

15-я ракетка мира, 25-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составил $ 3 211 715.

В матче первого круга Самсонова (12) со счётом 7:6 (7:2), 6:3 обыграла 68-ю ракетку мира, болгарку Викторию Томову (Q). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 40 минут. Самсонова 12 раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету Томовой один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Следующей соперницей Самсоновой в Дубае станет соотечественница – олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, финалистка «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова.