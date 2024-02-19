Потапова и Звонарёва не смогли пройти в 1/8 финала в Дубае, проиграв Эйкери и Фан-Сянь У

Сегодня, 19 февраля, завершился матч парного разряда на турнире в Дубае (ОАЭ) между российскими теннисистками Анастасией Потаповой, Верой Звонарёвой и Улрикке Эйкери (Норвегия) и Фан-Сянь У (Тайвань). Со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 10:6 победу одержала пара Эйкери и Фан-Сянь У.

Матч продолжался 1 час 35 минут. Российские теннисистки выполнили только одну подачу навылет и допустили пять двойных ошибок. Теннисистки из Норвегии и Тайваня реализовали три из девяти брейк-пойнтов, а вот Звонарёва и Потапова – только один из семи возможных.

Теперь паре Эйкери и Фан-Сянь У предстоит встретиться с седьмым номером посева — парой Чань Хаочин (Тайвань) и Джулианой Олмос из Мексики.

Матч состоится уже 21 февраля в 13:00 мск.