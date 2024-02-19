Хачанов и Рублёв с победы над сеяными стартовали в парном разряде турнира в Дохе

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв успешно стартовали в парном разряде турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).

В стартовом для себя матче Хачанов и Рублёв со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (8:6) обыграли посеянную под четвёртым номером пару из Бельгии Сандера Жилле и Йорана Флигена. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 41 минуту. Рублёв и Хачанов один раз подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Жилле и Флигена два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Следующими соперниками Хачанова и Рублёва в Дохе станут либо Ариэль Беар (Уругвай)/Адам Павлашек (Чехия), либо Роберто Баутиста-Агут (Испания)/Мубарак Шаннан Заид (Катар).