Фото: стильный Янник Синнер украсил обложку журнала Vanity Fair

Чемпион Australian Open – 2024, третья ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер украсил обложку итальянской версии глянцевого журнала о массовой культуре Vanity Fair.

На фотосессии Синнер предстал в образах от модного дома Gucci, амбассадором которого является. В частности, Янник выходит на матче с сумкой этого бренда.

Вчера, 18 февраля, Синнер завоевал титул на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В финале соревнований он со счётом 7:5, 6:4 обыграл девятую ракетку мира австралийца Алекса де Минора (5). В частности, данное достижение позволило Яннику впервые стать третьей ракеткой мира. В рейтинге ATP он опередил не игравшего с финала AO-2024 россиянина Даниила Медведева.