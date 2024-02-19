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Янник Синнер заявил, что никогда не плакал от счастья

Янник Синнер заявил, что никогда не плакал от счастья
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Чемпион Australian Open – 2024, третья ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер ответил, когда плакал в последний раз.

«Когда умер мой второй дедушка, год назад. А от счастья? Думаю, такого никогда не было. На церемонии награждения (в Мельбурне) на моём лице были слёзы? Это был пот», — приводит слова Синнера Vanity Fair, лицом последней обложки которого стал Янник.

Также итальянец ответил, готов ли к тому, что может своим примером вдохновлять юных игроков.

«Он не должен спрашивать меня. Но, возможно, да, потому что я знаю, что отношусь ко всем людям одинаково… Если передо мной первая ракетка мира или человек, который убирает раздевалки, я всегда веду себя одинаково, вежливо», — сказал Синнер.

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