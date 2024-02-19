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Энди Маррей забавно извинился перед женой за неловкий поцелуй в честь дебютного титула ATP

Энди Маррей забавно извинился перед женой за неловкий поцелуй в честь дебютного титула ATP
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей в привычной ироничной манере отметил 18-ю годовщину с момента завоевания дебютного титула на уровне ATP.

Напомним, Маррей завоевал первый в карьере титул ATP на турнире в Сан-Хосе (США) в 2006 году. Тогда в финале он обыграл австралийца Ллейтона Хьюитта со счётом 2:6, 6:1, 7:6 (7:3). На эмоциях он побежал к трибунам и поцеловал свою будущую жену (на тот момент они просто встречались) Ким Сирс. Именно насчёт поцелуя Энди и решил пошутить в этот памятный день.

«Приношу глубочайшие извинения моей нынешней жене за то, что я делал с её ртом. Если бы я был на её месте, то бросил бы меня прямо там!» — написал Маррей в своих социальных сетях.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

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