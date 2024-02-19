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Янник Синнер: люблю говорить о теннисе, а личную жизнь предпочитаю держать при себе

Янник Синнер: люблю говорить о теннисе, а личную жизнь предпочитаю держать при себе
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Чемпион Australian Open – 2024, третья ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер признался, что намерен держать личную жизнь вне публичного поля.

«Я люблю говорить о теннисе и спорте в целом. Но личную жизнь я предпочитаю держать при себе, чтобы защитить близких людей. Я считаю это своим долгом. В детстве они помогали мне набраться уверенности в себе, а теперь я хочу их защитить», — приводит слова Синнера Vanity Fair, лицом последней обложки которого стал Янник.

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Вчера, 18 февраля, Синнер завоевал титул на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). В финале соревнований он со счётом 7:5, 6:4 обыграл девятую ракетку мира австралийца Алекса де Минора (5). В частности, данное достижение позволило Яннику впервые стать третьей ракеткой мира. В рейтинге ATP он опередил не игравшего с финала AO-2024 россиянина Даниила Медведева.

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