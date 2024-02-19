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Тейлор Фритц защитил титул на турнире в Делрэй-Бич, обыграв Томми Пола

Тейлор Фритц защитил титул на турнире в Делрэй-Бич, обыграв Томми Пола
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Десятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц защитил титул на турнире категории ATP-250 в Делрэй-Бич (США), призовой фонд которого составил $ 661 585.

В финале соревнований Фритц (1) уверенно обыграл 14-ю ракетку мира, соотечественника Томми Пола (3). Встреча американцев продлилась 1 час 41 минуту и завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу Фритца.

Делрэй-Бич. Финал
19 февраля 2024, понедельник. 20:40 МСК
Тейлор Фритц
9
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол

Фритц пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Пола три эйса, четыре двойные ошибки и семь нереализованных брейк-пойнтов.

Для 26-летнего Фритца титул 2024 года в Делрэй-Бич стал седьмым в карьере. Крупнейшим является победа на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) в 2022 году.

Сетка турнира ATP-250 в Делрэй-Бич
Календарь турнира ATP-250 в Делрэй-Бич
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