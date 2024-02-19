Тейлор Фритц защитил титул на турнире в Делрэй-Бич, обыграв Томми Пола
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Десятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц защитил титул на турнире категории ATP-250 в Делрэй-Бич (США), призовой фонд которого составил $ 661 585.
В финале соревнований Фритц (1) уверенно обыграл 14-ю ракетку мира, соотечественника Томми Пола (3). Встреча американцев продлилась 1 час 41 минуту и завершился со счётом 6:2, 6:3 в пользу Фритца.
Делрэй-Бич. Финал
19 февраля 2024, понедельник. 20:40 МСК
9
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|3
14
Томми Пол
Т. Пол
Фритц пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Пола три эйса, четыре двойные ошибки и семь нереализованных брейк-пойнтов.
Для 26-летнего Фритца титул 2024 года в Делрэй-Бич стал седьмым в карьере. Крупнейшим является победа на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) в 2022 году.
Комментарии
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