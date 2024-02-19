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Дарья Касаткина потерпела поражение от 60-й ракетки мира на старте турнира в Дубае

Дарья Касаткина потерпела поражение от 60-й ракетки мира на старте турнира в Дубае
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13-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина неудачно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составил $ 3 211 715.

В матче первого круга Касаткина со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 5:7 потерпела поражение от 60-й ракетки мира итальянки Лючии Бронцетти. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 47 минут.

Дубай (ж). 1-й круг
19 февраля 2024, понедельник. 20:05 МСК
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 5
7 7 		4 7
         
Лючия Бронцетти
60
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти

Касаткина два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Бронцетти три эйса, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 17.

Отметим, что в прошлом году на турнире в Дубае Касаткина также завершила выступление в первом круге. Тогда она проиграла будущей чемпионке чешке Барборе Крейчиковой.

Бронцетти в следующем раунде же предстоит поединок с другой россиянкой — Анастасией Потаповой.

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