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22-летний Синнер: прежде чем что-то купить, всегда смотрю на цену. Я уважаю деньги

22-летний Синнер: прежде чем что-то купить, всегда смотрю на цену. Я уважаю деньги
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Чемпион Australian Open – 2024, третья ракетка мира, 22-летний итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как относится к деньгам.

Отметим, что только за титул в Мельбурне юный Синнер получил $ 2,1 млн призовыми. В финале соревнований Синнер (4) обыграл чемпиона US Open — 2021 россиянина Даниила Медведева (3) со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

«Прежде чем что-то купить, я всегда смотрю на цену – всегда. Если в ресторане паста с мясным соусом стоит намного дороже пасты с томатным соусом, я возьму с томатным. Не потому, что я прижимистый, а потому что я уважаю деньги. Единственное, я купил себе машину. Хорошую машину, но не «Феррари», «Ламборгини» или «Мазератти»», — приводит слова Синнера Vanity Fair.

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