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Елена Остапенко выиграла 15 матчей в 2024 году. В прошлом сезоне она достигла этого в мае

Елена Остапенко выиграла 15 матчей в 2024 году. В прошлом сезоне она достигла этого в мае
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2017, 9-я ракетка мира из Латвии Елена Остапенко одержала уже 15-ю победу в текущем сезоне. Это лучший на данный момент показатель в WTA-туре. Столько же побед на своём счету имеет только чемпионка Уимблдона-2022 казахстанка Елена Рыбакина.

Это произошло на старте турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В матче первого круга Остапенко (9) со счётом 5:7, 6:2, 6:3 обыграла 64-ю ракетку мира китаянку Сиюй Ван (Q).

Нельзя не отметить, что в прошлом, 2023 году, Остапенко смогла достичь отметки в 15 выигранных матчей только в мае. В 2024-м же Елена завоевала два титула — в Аделаиде (Австралия) и Линце (Австрия). На Открытом чемпионате Австралии латвийка не смогла преодолеть третий круг.

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