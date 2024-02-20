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Бронцетти — Потапова: текстовая трансляция матча 2-го круга турнира в Дубае

Бронцетти — Потапова: текстовая трансляция матча 2-го круга турнира в Дубае
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Во вторник, 20 февраля, состоится матч второго круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом $ 3 211 715.

За выход в следующую стадию соревнований сыграют итальянская теннисистка Лючия Бронцетти, занимающая 60-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), и 35-я ракетка мира, россиянка Анастасия Потапова. Спортсменки дважды играли между собой, счёт личных встреч — 2-0 в пользу Потаповой.

Поединок поставлен третьим запуском на корте номер 2 «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» и начнётся не ранее 14:00 мск, после встречи россиянки Анны Калинской с испанской теннисисткой Кристиной Букшей.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Лючия Бронцетти — Анастасия Потапова.

Дубай (ж). 2-й круг
20 февраля 2024, вторник. 14:00 МСК
Лючия Бронцетти
60
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Потапова
35
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
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