Бронцетти — Потапова: текстовая трансляция матча 2-го круга турнира в Дубае

Во вторник, 20 февраля, состоится матч второго круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом $ 3 211 715.

За выход в следующую стадию соревнований сыграют итальянская теннисистка Лючия Бронцетти, занимающая 60-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), и 35-я ракетка мира, россиянка Анастасия Потапова. Спортсменки дважды играли между собой, счёт личных встреч — 2-0 в пользу Потаповой.

Поединок поставлен третьим запуском на корте номер 2 «Дубай Дьюти Фри Теннис Сентер» и начнётся не ранее 14:00 мск, после встречи россиянки Анны Калинской с испанской теннисисткой Кристиной Букшей.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Лючия Бронцетти — Анастасия Потапова.