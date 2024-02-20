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Даниил Медведев подтвердил, что выступит на турнире ATP-500 в Дубае

Даниил Медведев подтвердил, что выступит на турнире ATP-500 в Дубае
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Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев подтвердил, что выступит на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который пройдёт с 26 февраля по 2 марта.

«Доброе утро, Дубай! Очень рад вернуться», — написал Медведев в соцсетях.

Медведев является действующим чемпионом турнира в Дубае. В финале прошлогоднего розыгрыша соревнований Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублёва со счётом 6:2, 6:2.

Напомним, ранее Медведев снялся с турниров ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) и ATP-250 в Дохе (Катар), так как не чувствовал себя полностью готовым выступать после Открытого чемпионата Австралии — 2024. В Мельбурне российский теннисист дошёл до финала, где проиграл итальянскому спортсмену Яннику Синнеру.

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