Даниил Медведев подтвердил, что выступит на турнире ATP-500 в Дубае

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев подтвердил, что выступит на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который пройдёт с 26 февраля по 2 марта.

«Доброе утро, Дубай! Очень рад вернуться», — написал Медведев в соцсетях.

Медведев является действующим чемпионом турнира в Дубае. В финале прошлогоднего розыгрыша соревнований Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублёва со счётом 6:2, 6:2.

Напомним, ранее Медведев снялся с турниров ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) и ATP-250 в Дохе (Катар), так как не чувствовал себя полностью готовым выступать после Открытого чемпионата Австралии — 2024. В Мельбурне российский теннисист дошёл до финала, где проиграл итальянскому спортсмену Яннику Синнеру.