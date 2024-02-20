Рыбакина вышла в 1/8 финала турнира в Дубае на отказе Азаренко
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Четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) на отказе белорусской спортсменки Виктории Азаренко (27-я в рейтинге WTA). Встреча второго круга завершилась при равном счёте по сетам. Перед стартом третьего сета Азаренко снялась с матча из-за травмы ноги.
Дубай (ж). 2-й круг
20 февраля 2024, вторник. 14:25 МСК
27
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
1 : 2
Rt
|1
|2
|3
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|2
|
|6
4
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
В следующей стадии соревнований в Дубае Елена Рыбакина встретится с представительницей Польши Магдаленой Френх, занимающей 53-е место в рейтинге WTA. Во втором круге Френх обыграла 61-ю ракетку мира хорватскую теннисистку Петру Мартич.
Хордовый турнир в ОАЭ завершится 24 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.
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