Рыбакина вышла в 1/8 финала турнира в Дубае на отказе Азаренко

Четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) на отказе белорусской спортсменки Виктории Азаренко (27-я в рейтинге WTA). Встреча второго круга завершилась при равном счёте по сетам. Перед стартом третьего сета Азаренко снялась с матча из-за травмы ноги.

В следующей стадии соревнований в Дубае Елена Рыбакина встретится с представительницей Польши Магдаленой Френх, занимающей 53-е место в рейтинге WTA. Во втором круге Френх обыграла 61-ю ракетку мира хорватскую теннисистку Петру Мартич.

Хордовый турнир в ОАЭ завершится 24 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.