Гауфф: чего бы я ни добилась, не думаю, что это сравнится с достижениями Серены Уильямс

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф заявила, что надеется стать одним из лучших игроков всех времён.

«Для меня величие — это… Думаю, что много людей могут быть великими. Очевидно, что есть только один величайший игрок из всех, и мне кажется, чего бы я ни добилась, не думаю, что это сравнится с тем, что Серена Уильямс сделала для тенниса и спорта в целом, особенно с тем количеством побед, которые она одержала.

Но мне определённо хотелось бы, чтобы, когда я завершу карьеру, люди, вспоминая лучших игроков, говорили и обо мне. Так что, надеюсь, я смогу добиться больших успехов.

Это серьёзная цель. К ней нужно стремиться. Но, опять же, мне кажется, что если я установлю для себя какой-то предел, то остановлюсь на этом или, что еще хуже, даже не смогу его достичь. Поэтому я просто не хочу себя ограничивать какими-то целями. В конце концов, когда я повешу ракетку на гвоздь, я хочу сказать, что сделала все, что могла», — приводит слова Гауфф The National.