10-я ракетка мира Каролина Мухова перенесла операцию на запястье

10-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Мухова сообщила, что перенесла операцию на запястье.

«После травмы, полученной на US Open, и длительного этапа реабилитации выяснилось, что необходимо медицинское вмешательство. И вот я здесь, уставшая и грустная, но я знаю, что теперь всё будет хорошо. Операция прошла успешно, и я сделаю всё возможное, чтобы поскорее вновь выйти на корт», — написала в социальных сетях Мухова.

Фото: личный архив Каролины Муховой

Напомним, 27-летняя теннисистка не выходила на корт с US Open-2023. Из-за травмы спортсменка была вынуждена сняться со своего первого Итогового турнира.