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Энди Маррей прервал серию из шести поражений подряд, переиграв Мюллера на турнире в Дохе

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей пробился в 1/8 финала турнира категории АТР-250 в Дохе (Катар).

В матче 1/16 финала британец со счётом 6:1, 7:6 (7:5) обыграл 75-ю ракетку мира представителя Франции Александра Мюллера. Встреча продлилась 1 час 55 минут.

Маррей четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Мюллера пять эйсов, две двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В матче 1/8 финала британский теннисист сыграет со 116-й ракеткой мира, 18-летним Якубом Меншиком (Чехия), который в своём матче переиграл Алехандро Давидовича-Фокину со счётом 7:6 (7:3), 6:4.