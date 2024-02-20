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Энди Маррей прервал серию из шести поражений подряд, переиграв Мюллера на турнире в Дохе

Энди Маррей прервал серию из шести поражений подряд, переиграв Мюллера на турнире в Дохе
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей пробился в 1/8 финала турнира категории АТР-250 в Дохе (Катар).

В матче 1/16 финала британец со счётом 6:1, 7:6 (7:5) обыграл 75-ю ракетку мира представителя Франции Александра Мюллера. Встреча продлилась 1 час 55 минут.

Доха (м). 1-й круг
20 февраля 2024, вторник. 18:25 МСК
Александр Мюллер
73
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		6 5
6 		7 7
         
Энди Маррей
50
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей

Маррей четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Мюллера пять эйсов, две двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В матче 1/8 финала британский теннисист сыграет со 116-й ракеткой мира, 18-летним Якубом Меншиком (Чехия), который в своём матче переиграл Алехандро Давидовича-Фокину со счётом 7:6 (7:3), 6:4.

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