Энди Маррей прервал серию из шести поражений подряд, переиграв Мюллера на турнире в Дохе
Поделиться
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей пробился в 1/8 финала турнира категории АТР-250 в Дохе (Катар).
В матче 1/16 финала британец со счётом 6:1, 7:6 (7:5) обыграл 75-ю ракетку мира представителя Франции Александра Мюллера. Встреча продлилась 1 час 55 минут.
Доха (м). 1-й круг
20 февраля 2024, вторник. 18:25 МСК
73
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|
|7 7
50
Энди Маррей
Э. Маррей
Маррей четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Мюллера пять эйсов, две двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
В матче 1/8 финала британский теннисист сыграет со 116-й ракеткой мира, 18-летним Якубом Меншиком (Чехия), который в своём матче переиграл Алехандро Давидовича-Фокину со счётом 7:6 (7:3), 6:4.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 февраля 2024
-
20:30
-
20:22
-
19:56
-
19:10
-
18:47
-
18:12
-
17:41
-
15:54
-
15:34
-
15:13
-
14:24
-
14:06
-
14:02
-
13:55
-
13:45
-
13:25
-
12:34
-
12:06
-
11:27
-
10:53
-
10:50
-
10:38
-
09:51
-
09:24
-
04:26
-
01:00
- 19 февраля 2024
-
23:58
-
23:48
-
22:53
-
22:23
-
22:20
-
22:08
-
21:45
-
20:55
-
20:50
Партнерский контент