Соболенко выложила фото с пятью бутылками шампанского после сенсационного поражения

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выложила фото с пятью бутылками шампанского после сенсационного поражения от хорватки Донны Векич (31-я в рейтинге WTA).

Фото: личный архив арины соболенко

«Чувствую, что сегодня тот самый день», — подписала фотографию белоруска.

Напомним, встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:0 в пользу хорватской спортсменки. В следующем раунде соревнований в Дубае Векич встретится с представительницей Румынии Сораной Кырстей, которая во втором круге обыграла россиянку Веронику Кудерметову.

Отметим, для Соболенко это был первый матч после триумфального Australian Open — 2024.