Рублёв/Хачанов и Синнер/Сонего выступят в парном разряде на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

Стал известен предварительный состав участников парного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 6 по 17 марта.

Заявку возглавили Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия). Кроме того, в парном разряде выступят Андрей Рублёв и Карен Хачанов (оба — Россия), Алекс де Минор и Алексей Попырин (оба — Австралия), Янник Синнер и Лоренцо Сонего (оба — Италия), Александр Бублик (Казахстан) и Адриан Маннарино (Франция, а также Григор Димитров (Болгария) и Дэн Эванс (Великобритания).

Полный заявочный лист выглядит таким образом: