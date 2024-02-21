Маррей: последние несколько месяцев выдались очень тяжёлыми, я рад, что справился

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей поделился эмоциями после матча с Александром Мюллером, по итогам которого он прервал шестиматчевую серию без побед.

«Последние несколько месяцев выдались для меня очень тяжёлыми. Очевидно, серия поражений затянулась, я проиграл много близких матчей.

Концовка игры (с Мюллером) получилась напряжённой. Я рад, что справился. Здорово, что так много людей пришло посмотреть на матч первого круга. Это просто замечательно, спасибо вам. Я горжусь тем, что мне удалось записать на свой счёт ещё одну победу. Очень рад и за свою команду, которая усердно работала, пытаясь найти решения, чтобы помочь мне пройти через этот сложный период. Надеюсь, это начало нового этапа», — приводит слова Маррея после матча The Tennis Letter.

Напомним, матч 1/16 финала завершился победой Маррея со счётом 6:1, 7:6 (7:5). В 1/8 финала британский теннисист сыграет со 116-й ракеткой мира, 18-летним Якубом Меншиком (Чехия).