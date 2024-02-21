Третий сеяный Николас Харри уступил Ханфману в первом круге турнира в Рио-де-Жанейро
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21-я ракетка мира чилиец Николас Харри проиграл 56-му номеру мировой классификации Яннику Ханфману из Германии в первом круге турнира ATP-500 в бразильском Рио-де-Жанейро. Посеяный под третьим номером Харри уступил в трёх сетах — 1:6, 6:1, 5:7.
Рио-де-Жанейро. 1-й круг
21 февраля 2024, среда. 03:40 МСК
56
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|7
|
|6
|5
21
Николас Харри
Н. Харри
Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. Харри пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи. Ханфман записал на свой счёт два эйса при одной двойной ошибке и выиграл три брейк-пойнта из пяти.
В матче второго круга Ханфман сыграет с пробившимся в основную сетку турнира через квалификацию аргентинцем Мариано Навоне, имеющим 117-й номер в мировом рейтинге. В первом круге Навоне переиграл 106-ю ракетку мира — своего соотечественника Федерико Корию.
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