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Самсонова — Вондроушова: текстовая трансляция матча 3-го круга турнира в Дубае

Самсонова — Вондроушова: текстовая трансляция матча 3-го круга турнира в Дубае
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Сегодня, 21 февраля, состоится матч третьего круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), в котором 15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой (восьмая в рейтинге WTA). Поединок поставлен первым запуском на первом корте и начнётся чуть позже 11:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Маркета Вондроушова — Людмила Самсонова в третьем круге турнира в Дубае.

Дубай (ж). 3-й круг
21 февраля 2024, среда. 11:00 МСК
Маркета Вондроушова
8
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Не начался
1 2 3
         
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

По личным встречам счёт равный — 1-1. Самсонова обыграла Вондроушову на траве в Берлине-2021, а чешская спортсменка победила на Australian Open — 2022.

Соревнования в Дубае завершатся 24 февраля. Действующей чемпионкой турнира является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

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