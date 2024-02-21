Самсонова — Вондроушова: текстовая трансляция матча 3-го круга турнира в Дубае

Сегодня, 21 февраля, состоится матч третьего круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), в котором 15-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова сыграет с представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой (восьмая в рейтинге WTA). Поединок поставлен первым запуском на первом корте и начнётся чуть позже 11:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Маркета Вондроушова — Людмила Самсонова в третьем круге турнира в Дубае.

По личным встречам счёт равный — 1-1. Самсонова обыграла Вондроушову на траве в Берлине-2021, а чешская спортсменка победила на Australian Open — 2022.

Соревнования в Дубае завершатся 24 февраля. Действующей чемпионкой турнира является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.