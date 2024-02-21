Полуфиналист Australian Open Карлович завершил карьеру в 44 года

Полуфиналист Открытого чемпионата Австралии по теннису — 2010 в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса — 2005 и командного Кубка мира — 2006 в составе сборной Хорватии, 44-летний Иво Карлович официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Некоторые из вас заметили, что прошло много времени с того момента, когда я играл на турнирах, и до сих пор ежедневно спрашивают, вернусь ли я в тур и когда именно. Мне жаль разочаровывать, но этим сообщением я хочу официально объявить о завершении карьеры», — написал Карлович на своей странице в социальной сети.

Напомним, последний матч Карлович провёл в октябре 2021 года. В финале квалификационного отбора турнира в Индиан-Уэллсе хорват уступил Эмилио Гомесу (Эквадор) 3:6, 6:7 (7:9).