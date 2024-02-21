Ким Клейстерс: никогда не думала, что вернусь в спорт, как Серена Уильямс или Наоми Осака

Бывшая первая ракетка мира, бельгийка Ким Клейстерс призналась, что не думала о возвращении в спорт после рождения первого ребёнка, как другие теннисистки.

«Когда я перестала играть и у меня появилась Джада, я никогда не думала, что вернусь, как Серена Уильямс или Наоми Осака. Уходя, они говорили: «Да, я вернусь, как только моё тело придёт в норму. Я смогу. Я буду работать и вернусь». Я этого не делала. Я закончила играть в теннис, прервала бесконечные путешествия и всё остальное, что происходит за пределами корта. В моей жизни произошло столько всего, что изменило меня. А потом был показательный матч с Агасси и Граф на Уимблдоне, который вновь побудил во мне желание потренироваться», — приводит слова Клейстерс Sportskeeda со ссылкой на подкаст Served with Andy Roddick.