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Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
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В матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала победу над представительницей Польши Магдаленой Френх (53-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:4 в пользу казахстанской спортсменки.

Продолжительность матча составила 2 часа 41 минуту. Рыбакина в этой встрече 13 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Френх три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

Дубай (ж). 3-й круг
21 февраля 2024, среда. 12:45 МСК
Магдалена Френх
53
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 4
7 7 		3 6
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

В следующем раунде соревнований в Дубае Рыбакина встретится с 26-й ракеткой мира итальянской теннисисткой Ясмине Паолини. Турнир завершится 24 февраля.

Расписание турнира WTA-1000 в Дубае
Турнирная сетка соревнований
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