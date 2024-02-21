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Хачанов вышел в 1/4 финала турнира в Дохе, обыграв Марожана

Хачанов вышел в 1/4 финала турнира в Дохе, обыграв Марожана
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17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя Венгрии Фабиана Марожана (61-й в рейтинге ATP) в матче второго круга турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу российского спортсмена.

Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Хачанов в этой встрече шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Марожана два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Доха (м). 2-й круг
21 февраля 2024, среда. 14:40 МСК
Фабиан Марожан
61
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Карен Хачанов
17
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

В следующем раунде соревнований в Дохе Хачанов сыграет с победителем противостояния Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия). Турнир в Катаре завершится 24 февраля.

Расписание турнира ATP-250 в Дохе
Турнирная сетка соревнований
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