Хачанов вышел в 1/4 финала турнира в Дохе, обыграв Марожана
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17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов обыграл представителя Венгрии Фабиана Марожана (61-й в рейтинге ATP) в матче второго круга турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу российского спортсмена.
Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Хачанов в этой встрече шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Марожана два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Доха (м). 2-й круг
21 февраля 2024, среда. 14:40 МСК
61
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
0 : 2
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17
Карен Хачанов
К. Хачанов
В следующем раунде соревнований в Дохе Хачанов сыграет с победителем противостояния Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Эмиль Руусувуори (Финляндия). Турнир в Катаре завершится 24 февраля.
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