Карлос Алькарас обратился к болельщикам после снятия с турнира в Рио-де-Жанейро

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к болельщикам после того, как снялся с турнира категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) из-за проблем с ногой.

«Очень печально, что мне пришлось отказаться от участия на турнире из-за травмы лодыжки. Мы проведём несколько медицинских тестов, чтобы оценить степень тяжести повреждения. Спасибо за поддержку!» — написал Алькарас на своей странице в соцсетях.

Напомним, Карлос Алькарас не смог доиграть матч первого круга турнира в Рио-де-Жанейро с бразильским теннисистом Тьяго Монтейро из-за повреждения ноги.

Турнир в Рио-де-Жанейро проходит с 19 по 25 февраля. Действующим победителем турнира является британский теннисист Кэмерон Норри, который в финальном матче прошлого года обыграл Алькараса со счётом 5:7, 6:4, 7:5.