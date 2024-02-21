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Кори Гауфф попала в список женщин года по версии Time

Кори Гауфф попала в список женщин года по версии Time
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Третья ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф попала в список женщин года по версии американского журнала Time.

«В январе она потерпела поражение в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Но триумфы Гауфф уже оправдали надежды, которые были возложены на неё ещё в 2019 году, когда она в 15-летнем возрасте вышла в четвёртый круг Уимблдона. Некоторые эксперты ожидали от неё более громких успехов, но Гауфф прогрессировала в своём темпе. И теперь, по данным Sportico, она — самая высокооплачиваемая спортсменка мира. Более $ 22 млн, которые Гауфф заработала в 2023 году, в основном за счёт рекламных контрактов, — повод для гордости», — говорится в статье, посвящённой Гауфф, на сайте журнала.

Помимо Гауфф, в список женщин года попали американский экономист Клаудия Голдин, учёный-медик Марлена Фейзо, иракская правозащитница Надя Мурад и другие. Женщиной года по версии журнала Time стала режиссёр Грета Гервиг.

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