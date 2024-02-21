Хачанов — о свече с твинера в матче с Марожаном: не знаю, как у меня это получилось

17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выполнение твинера в матче с Фабианом Марожаном во втором круге турнира в Дохе (Катар). При счёте 1:1 во втором сете россиянин обвёл венгра свечой с твинера (удар, при котором теннисист посылает мяч между ног. — Прим. «Чемпионата»).

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

«На Australian Open я исполнил такой же удар в матче против Синнера. И меньше чем через месяц я сделал это снова. Если честно, не знаю, как у меня это получилось (улыбается). Но выглядело круто, болельщикам и мне понравилось, так что это здорово», — сказал Хачанов в послематчевом интервью на корте.

Напомним, встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу россиянина. В 1/4 финала турнира в Дохе Хачанов встретится с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори, занимающим 43-е место в мировом рейтинге.