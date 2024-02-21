Седьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне объявил о возобновлении сотрудничества с тренером Патриком Муратоглу.

«Я очень рад возобновить работу с Патриком. Вместе с ним я добился самых больших успехов в своей карьере, и я не могу дождаться, когда мы вновь отправимся в погоню за очередными крупными титулами. Забегая вперёд, скажу, что мы подробно обсудили, как должно развиваться наше сотрудничество, и заложили основу, которая создаст наилучшие условия для достижения положительных результатов», — приводит слова Руне портал Tennis Majors.

Ранее Руне объяснял расставание с французским тренером тем, что он не нанимает людей, чтобы они просто сидели на скамейке.

Муратоглу тренировал Руне с октября 2022 по август 2023 года (с коротким перерывом между турнирами в Майами и Монте-Карло в прошлом году. — Прим. «Чемпионата») и помог датчанину подняться на четвёртую строчку в рейтинге АТР.