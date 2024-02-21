Потапова не смогла пробиться в 1/4 финала турнира в Дубае, уступив Чжэн Циньвэнь
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В матче 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) 35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова потерпела поражение от седьмой ракетки мира представительницы Китая Чжэн Циньвэнь. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу китайской теннисистки.
Дубай (ж). 3-й круг
21 февраля 2024, среда. 19:50 МСК
35
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|2
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|6
7
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Продолжительность матча составила 1 час 30 минут. По ходу встречи Потапова два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из пяти заработанных. На счету Циньвэнь три эйса, три двойных ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
В следующем раунде соревнований в Дубае Чжэн Циньвэнь сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши. Турнир в ОАЭ завершится 24 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 3,2 млн.
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