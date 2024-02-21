Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Травма Алькараса оказалась не слишком серьёзной

Травма Алькараса оказалась не слишком серьёзной
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прошёл медицинское обследование после травмы лодыжки, полученной в матче первого круга турнира категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с бразильцем Тьяго Монтейро.

«Мне только что сделали МРТ лодыжки после вчерашней травмы. Диагноз: растяжение связок второй степени. У меня растяжение, из-за которого я выбыл всего на несколько дней! Так что увидимся в Лас-Вегасе и Индиан-Уэллсе», – написал испанец в социальных сетях.

Фото: личный архив карлоса алькараса

Таким образом, Алькарас сможет сыграть с Рафаэлем Надалем в выставочном матче в Лас-Вегасе 3 марта.

В Бразилии Алькарас получил травму лодыжки в первом же гейме, но попытался продолжить игру, после чего снова неудачно подвернул ногу. При помощи Монтейро испанец вернулся на скамейку, где медики перевязали ему ногу ремнями.

Продолжительность встречи составила всего 18 минут. Счёт матча на момент остановки был 1:1 в первом сете.

Материалы по теме
Алькарас снялся с матча через 10 минут и опять остался без титула. Что с ним творится?
Алькарас снялся с матча через 10 минут и опять остался без титула. Что с ним творится?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android