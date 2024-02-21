Травма Алькараса оказалась не слишком серьёзной

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прошёл медицинское обследование после травмы лодыжки, полученной в матче первого круга турнира категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с бразильцем Тьяго Монтейро.

«Мне только что сделали МРТ лодыжки после вчерашней травмы. Диагноз: растяжение связок второй степени. У меня растяжение, из-за которого я выбыл всего на несколько дней! Так что увидимся в Лас-Вегасе и Индиан-Уэллсе», – написал испанец в социальных сетях.

Фото: личный архив карлоса алькараса

Таким образом, Алькарас сможет сыграть с Рафаэлем Надалем в выставочном матче в Лас-Вегасе 3 марта.

В Бразилии Алькарас получил травму лодыжки в первом же гейме, но попытался продолжить игру, после чего снова неудачно подвернул ногу. При помощи Монтейро испанец вернулся на скамейку, где медики перевязали ему ногу ремнями.

Продолжительность встречи составила всего 18 минут. Счёт матча на момент остановки был 1:1 в первом сете.