17-летний бразилец Фонсека стал первым игроком 2006 года рождения, выигравшим матч ATP

Чемпион юношеского US Open — 2023, 655-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека пробился в 1/8 финала турнира категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
В матче 1/16 финала 17-летний бразилец разгромил 36-ю ракетку мира француза Артюра Фиса. Встреча продлилась 1 час 30 минут и завершилась со счётом 6:0, 6:4 в пользу Фонсеки.
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По ходу матча бразилец два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Фиса три эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Жоао Фонсека стал первым игроком 2006 года рождения, выигравшим матч на уровне тура.
Во встрече 1/8 финала Жоао Фонсека сыграет с чилийцем Кристьяном Гарином, который в своём матче одолел испанца Роберто Карбальес-Баэну со счётом 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. Турнир в Бразилии завершится 25 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 2,1 млн.
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