«Я стал куда более зрелым». Фонсека — о первой победе на турнире АТР

655-я ракетка мира Жоао Фонсека, которому 17 лет, поделился эмоциями после первой победы в турнире на уровне АТР. Турнир проходит в Рио-де-Жанейро. Фонсека заявил, что повзрослел и не настроен опускать планку.

«Я так счастлив. Нет ничего лучше, чем выиграть первый матч в 10 минутах ходьбы от дома, на глазах у всех моих друзей, у всей моей семьи. Это нечто особенное; во втором круге надо попробовать ещё раз.

Я был сконцентрирован на каждом мяче. Конечно, нервничал, меня потряхивало, но победить так хотелось. И я это сделал.

Последние несколько месяцев я максимально фокусировался на своём прогрессе, и вот результат. Я стал куда более зрелым, и теперь моё место здесь. Я хочу играть на таких огромных стадионах», — сказал Фонсека на пресс-конференции.

Напомним, перед этим он обыграл победителя одного турнира АТР Артюра Фиса — 6:0, 6:4. Во втором круге ему предстоит встретиться с победителем пяти турниров АТР Кристьяном Гарином.