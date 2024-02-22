«У каждого своё восприятие». Алькарас — о словах Надаля о лучшем теннисисте в истории

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал высказывание соотечественника, 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, о лучшем теннисисте в истории. Ранее Надаль назвал серба Новака Джоковича лучшим игроком.

«У каждого своё восприятие. Для кого-то Джокович лучший, для кого-то Рафа, для кого-то Федерер. Надаль говорил, что Джокович лучший в истории по статистике, и я тоже так считаю. В этом нет никаких сомнений. Но думаю, что понятие лучшего теннисиста в истории включает в себя нечто большее, чем просто статистику. Для меня и Рафа, и Федерер, и Джокович лучшие», — приводит слова Алькараса Marca.

Напомним, Джоковичу не удалось защитить титул на Australian Open — 2024. Он проиграл будущему чемпиону — итальянцу Яннику Синнеру. Следующим турниром, на котором выступит сербский теннисист, станет «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Соревнования пройдут с 6 по 17 марта. На счету Джоковича 24 выигранных турнира «Большого шлема».