«Это огромная честь». Гауфф — о включении в список женщин года по версии Time

Третья ракетка мира 19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф отреагировала на включение себя в список женщин года по версии американского журнала Time.

«Я знала об этом ещё в прошлом году, но не была в курсе, когда об этом объявят. Действительно здорово оказаться в этом списке среди других замечательных женщин в таком молодом возрасте. Это очень много значит для меня. Я очень благодарна, что выбрали меня. Планирую посетить мероприятие, которое пройдёт в марте. Это будет один из тех редких случаев, когда я появлюсь не в спортивной одежде. Я очень взволнована, это огромная честь», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Помимо Гауфф, в список женщин года попали американский экономист Клаудия Голдин, учёный-медик Марлена Фейзо, иракская правозащитница Надя Мурад и другие. Женщиной года по версии журнала Time стала режиссёр Грета Гервиг.