Карен Хачанов — Эмиль Руусувуори: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Дохе
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Сегодня, 22 февраля, состоится матч 1/4 финала турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), в котором 17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори (43-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 16:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Эмиль Руусувуори в четвертьфинале турнира в Дохе.
Доха (м). 1/4 финала
22 февраля 2024, четверг. 16:00 МСК
43
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Не начался
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17
Карен Хачанов
К. Хачанов
По личным встречам со счётом 2-1 ведёт Хачанов. Все три матча прошли на харде, причём один состоялся в Дохе — в 2022 году Карен выиграл со счётом 7:6 (7:4), 6:3. В начале этого года Эмиль оказался сильнее в Гонконге — 7:6 (7:2), 2:6, 6:2.
Соревнования в Дохе завершатся 24 февраля.
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