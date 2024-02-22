Карен Хачанов — Эмиль Руусувуори: текстовая трансляция матча 1/4 финала турнира в Дохе

Сегодня, 22 февраля, состоится матч 1/4 финала турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар), в котором 17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори (43-й в рейтинге ATP). Поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся приблизительно в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов — Эмиль Руусувуори в четвертьфинале турнира в Дохе.

По личным встречам со счётом 2-1 ведёт Хачанов. Все три матча прошли на харде, причём один состоялся в Дохе — в 2022 году Карен выиграл со счётом 7:6 (7:4), 6:3. В начале этого года Эмиль оказался сильнее в Гонконге — 7:6 (7:2), 2:6, 6:2.

Соревнования в Дохе завершатся 24 февраля.