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Источник: Жиль Симон присоединится к команде Даниила Медведева

Источник: Жиль Симон присоединится к команде Даниила Медведева
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Бывшая шестая ракетка мира француз Жиль Симон в ближайшее время пополнит команду четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, сообщает We love tennis.

По информации источника, сотрудничество начнётся перед стартом турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, который пройдёт в марте. Отмечается, что основным тренером Медведева останется Жиль Сервара, а Симон будет исполнять роль консультанта.

Напомним, ранее Медведев снялся с турниров ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) и ATP-250 в Дохе (Катар), так как не чувствовал себя полностью готовым выступать после Открытого чемпионата Австралии — 2024. 20 февраля российский теннисист подтвердил, что выступит на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который пройдёт с 26 февраля по 2 марта.

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