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Руне объяснил решение о возобновлении сотрудничества с тренером Патриком Муратоглу

Руне объяснил решение о возобновлении сотрудничества с тренером Патриком Муратоглу
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Седьмая ракетка мира, 20-летний датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал решение о возобновлении сотрудничества с тренером Патриком Муратоглу.

«Иногда нужно многое попробовать, чтобы разобраться, что работает, а что нет. За последние месяцы я понял, что для меня важно. С Патриком я добился множество больших побед и верю, что он поможет мне достичь новых целей», — написал Руне в своих соцсетях.

Муратоглу тренировал Руне с октября 2022 по август 2023 года (с коротким перерывом между турнирами в Майами и Монте-Карло в прошлом году. — Прим. «Чемпионата») и помог датчанину подняться на четвёртую строчку в рейтинге АТР. Ранее Руне объяснял расставание с французским тренером тем, что он не нанимает людей, чтобы они просто сидели на скамейке.

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