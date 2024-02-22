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Соране Кырсте удалось отыграть 6 матчболов в поединке с Вондроушовой на турнире в Дубае

Соране Кырсте удалось отыграть 6 матчболов в поединке с Вондроушовой на турнире в Дубае
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22-я ракетка мира, румынская теннисистка Сорана Кырстя показала невероятный характер в матче с чемпионкой Уимблдона-2023, восьмой ракеткой мира, чешкой Маркетой Вондроушовой в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Напомним, Кырстя (7) одержала победу над Вондроушовой со счётом 2:6, 7:6 (7:1), 6:2. Во втором сете 33-летней Соране удалось отыграть шесть матчболов и вернуться в игру со счёта 1:5, прежде чем она перевела партию на тай-брейк.

Интересно, что помимо невероятной личной статистики Кырстя обновила и рекорд турнира. Сорана стала самой возрастной полуфиналисткой соревнований в Дубае с момента его основания в 2001 году.

За выход в финал турнира в Дубае Кырстя сразится с итальянкой Ясмине Паолини (26-я ракетка мира).

Дубай (ж). 1/4 финала
22 февраля 2024, четверг. 13:10 МСК
Маркета Вондроушова
8
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 1 2
2 		7 7 6
         
Сорана Кырстя
22
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
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