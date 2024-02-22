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Потапова — о турнире в Дубае: многие девочки подхватили вирус, я не стала исключением

Потапова — о турнире в Дубае: многие девочки подхватили вирус, я не стала исключением
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35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова (Шевченко) подвела итоги своего выступления на турнирах в Дохе (проиграла во втором круге) и Дубае (проиграла в третьем круге).

«Дубай…На самом деле, это была позитивная для меня серия из турниров. Конечно, всегда хочется больше и лучше, но надо уметь принимать поражения и делать из них выводы. Выводы были сделаны, и мы готовы двигаться дальше! А дальше по планам – дать организму отдохнуть, потому что многие девочки подхватили вирус, и я не стала исключением, приходилось играть с симптомами болезни…Но я уверена, что до Индиан-Уэллса я успею и восстановиться, и подготовиться на все 100%.

Кстати, давайте вы попробуете угадать, с кем я буду выступать в парном разряде на американской серии…Уверена, новость вас обрадует», — написала Потапова в своём телеграм-канале.

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