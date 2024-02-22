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«До сих пор не понимаю как мне это удалось». Кырстя — о камбэке в матче с Вондроушовой

«До сих пор не понимаю как мне это удалось». Кырстя — о камбэке в матче с Вондроушовой
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22-я ракетка мира румынская теннисистка Сорана Кырстя прокомментировала своё выступление в матче против восьмой ракеткой мира чешкой Маркетой Вондроушовой в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Румынке удалось отыграть шесть матчболов и вернуться со счёта 1:5, переведя партию на тай-брейк.

«Предположу, что это самый крупный камбэк за всю мою карьеру. Когда я уступала со счётом 1:5, уже не думала о победе, решила, что продолжу матч, покажу теннис получше и зрителям будет интереснее. Но каким-то образом у меня получилось выиграть. Я до сих пор не понимаю как мне это удалось», — сказала Кырстя после матча.

За выход в финал турнира в Дубае Сорана Кырстя сразится с итальянкой Ясмине Паолини (26-я ракетка мира).

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