Хачанов сыграл в теннис против болбоя после отказа Руусувуори

17-я ракетка мира, российский теннисист Карен Хачанов сыграл против болбоя и корреспондента во время турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Спортсмен решил не покидать корт после отказа финского спортсмена Эмиля Руусувуори (43-й в рейтинге ATP), и поделился ракетками с присутствующими на корте лицами.

Встреча против Руусувуори завершилась при счёте 3:0 в пользу российского теннисиста в первом сете четвертьфинального матча соревнований. Отметим, что Карен к этому моменту успел сделать два брейка.

В полуфинале соревнований Карен Хачанов встретится с 46-й ракеткой мира, австралийским теннисистом Алексеем Попыриным. Турнир завершится 24 февраля. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Даниил Медведев, который пропускает нынешний розыгрыш турнира.