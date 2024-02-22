Жена Медведева опубликовала милое видео Даниила с дочкой на тренировке

Дарья Медведева, супруга чемпиона US Open – 2021, четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, опубликовала в социальных сетях своего бренда RawQ Foods трогательное видео с тренировки супруга, на которой присутствовала их дочь Алиса. Она подносила отцу мячи.

28-летний Медведев — один из самых титулованных российских теннисистов. Даниил — бывшая первая ракетка мира, пятикратный финалист турниров «Большого шлема» (три финала в Австралии и два — в Нью-Йорке), чемпион 20 турниров ATP (вместе с US Open и Итоговым чемпионатом ATP). Причём все свои титулы Медведев завоевал на разных соревнованиях.

Отметим, что сегодня, 22 февраля, стало известно, что тренерский штаб Медведева пополнил бывшая шестая ракетка мира француз Жиль Симон.