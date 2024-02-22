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18-летний Меншик прокомментировал сенсационную победу над Рублёвым в Дохе

18-летний Меншик прокомментировал сенсационную победу над Рублёвым в Дохе
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116-я ракетка мира, 18-летний чешский теннисист Якуб Меншик прокомментировал сенсационную победу над олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, пятой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым в четвертьфинале турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу юного чеха.

«Что я могу сказать… Эта невероятная неделя с самого начала. Я играл очень хорошо. Я знал, что могу бороться с такими сильными игроками. Дойти до полуфинала, по пути обыграв таких хороших теннисистов, — для меня это потрясающе. Просто невероятное чувство. Я ощущаю себя очень круто», — сказал Меншик в интервью на корте.

Для Меншика победа над Рублёвым стала первой в карьере над игроком из топ-10 (топ-5) мирового рейтинга.

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