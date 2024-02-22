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Рублёв: быть неуверенным для меня нормальное и комфортное состояние

Рублёв: быть неуверенным для меня нормальное и комфортное состояние
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Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв порассуждал об уверенности в себе во время матчей. Спортсмен заявил, что не знаком с данным чувством.

«Хотел бы понять, каково чувствовать, что ты не борешься с неуверенностью. Я всегда сомневаюсь, поэтому интересно, что будет если ощущать полную уверенность. Мне не особо знакомо это чувство, и быть неуверенным для меня нормальное и комфортное состояние», — приводит слова Рублёва Qatartennis.

Напомним, сегодня, 22 февраля, на турнире категории ATP-250 в Дохе (Катар) Рублёв уступил 18-летнему чеху Якубу Меншику (116-я ракетка мира). Матч закончился со счётом 4:6, 6:7. Также стало известно, что Рублёв и Хачанов не выступят в парном турнире в Дохе.

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