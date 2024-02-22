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18-летний Меншик пошутил, что заявился на турнир в Дохе из-за бесплатного айфона

18-летний Меншик пошутил, что заявился на турнир в Дохе из-за бесплатного айфона
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116-я ракетка мира, 18-летний чешский теннисист Якуб Меншик ответил, почему выбрал именно Доху (Катар) в качестве турнира категории ATP-250, на которые руководство Ассоциации теннисистов-профессионалов выделяет специальные квоты. Согласно регламенту, в основную сетку турнира ATP-250 раз в году имеет право заявиться игрок из топ-250 младше 20 лет.

«Мне дали бесплатный айфон (смеётся). Нет, на самом деле, я должен сказать, что раньше у меня просто не было возможности, и это первый турнир, на который получилось приехать», — сказал Меншик в интервью на корте.

Ранее, в Дохе, Меншик одержал сенсационную победу над олимпийским чемпионом 2020 года в миксте, пятой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (8:6) в пользу юного чеха.

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